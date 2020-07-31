Суд в Волгограде арестовал организатора экстремистской ячейки, задержанного ФСБ

Суд выберет меру в отношении еще пятерых участников экстремистского сообщества.

Суд в Волгограде арестовал организатора экстремистской ячейки, задержанного сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов по региону Екатерина Вальковская. Чиновница отметила, что подозреваемый будет находиться до 28 сентября под стражей. Сегодня также будет выбрана мера пресечения для участников экстремистского сообщества.

Центральный районный суд Волгограда арестовал в пятницу подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки Екатерина Вальковская руководитель объединенной пресс-службы судов по Волгоградской области

Напомним, что пятеро задержанных обвиняются в участии в экстремистском сообществе и один человек - в его организации.

Видео: YouTube / ФСБ



