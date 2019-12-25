Смольнинский суд продлил арест Марины Кохал

Меру пресечения продлили до 30 декабря.

Вечером в четверг, 29 октября, стало известно, что Смольнинский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мы уже писали, что экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта. Следствие получило заключение, по данным "Фонтанки", 16 сентября, однако приобщать к делу не спешит. На прошедшем заседании адвокат Марины Кохал Сергей Лукьянов спросил, готова ли экспертиза трупа Юшко, следователь ответила, что экспертиза готова, результаты получены после 29.09.2020.

На вопрос об ознакомлении с результатами, а точнее причинах неознакомления, следователь сослалась на занятость, а также на то, что УПК РФ сроки для ознакомления не установлены. Прокурор поддержал следователя и в сроках, и в желании оставить Кохал в СИЗО. отметили в пресс-службе.

Адвокаты обвиняемой просили домашний арест.

Лукьянов сообщил, что причина смерти Юшко – сердечный приступ, предложив стороне обвинения, в имеющихся обстоятельствах, это опровергнуть. Адвокаты просили суд рассмотрение ходатайства отложить для приобщения экспертизы. Суд отказал, так как отложение возможно только по ст.108 УПК РФ. Суд принимал решение только на основании имеющихся материалов. Результатов экспертизы там нет. дополнили в пресс-службе.

Кохал пробудет под стражей до 30 декабря.

Ранее мы писали, что сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детдом.

Фото: объединенная пресс-служба судов