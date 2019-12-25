В Петербурге суд оштрафовал на 100 тысяч детскую поликлинику из-за коронавируса

Вирус обнаружили у 22 медиков.

Пушкинский районный суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей детской городской поликлинике №49 за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее заражение сотрудников поликлиники. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

У 22 медиков в городе Пушкин (Софийский бульвар, 28; Кадетский бульвар, 24; ул. Вячеслава Шишкова, 32/15), в поселке Шушары (ул. Пушкинская, 40; ул. Ростовская, 14-16), в Павловске (ул. Мичурина, 3) 28 мая обнаружили коронавирус.

Выявили, что 22 апреля три медработника амбулатории на Софийском бульваре в Пушкине работали без СИЗ. В процедурном кабинете не проводился контроль концентрации дезинфицирующих средств, тестирование на коронавирус среди контактных людей провели только на 13-й день. О заражении медиков информация в петербургский Центр гигиены и эпидемиологии была подана очень поздно.

Представитель поликлиники в суде частично признал вину. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.

В Петербурге от коронавируса скончались 15 мужчин и 12 женщин.

Фото: Piter.TV