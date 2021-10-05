В Петербурге суд оправдал бывшего следователя, которого обвиняли в краже наркотиков

Суд признал подозреваемого невиновным по статье о хищении наркотических веществ. У мужчины есть право на реабилитацию.

Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего старшего следователя Следственного комитета по делу о хищении вещественных доказательств (10 килограммов кокаина). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд признал подозреваемого невиновным по статье о хищении наркотических веществ. У мужчины есть право на реабилитацию.

Также бывшего следователя судили по делу о мошенничестве. По версии следствия, он предоставлял в жилищную комиссию подложные договоры найма о съеме жилья в Кронштадте для получения компенсаций. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Так как он был задержан в 2018 году, то был освобожден в зале суда по отбытии срока.

Ранее суд оправдал россиянина за тройное убийство при самообороне.

Видео: Telegram / объединенная пресс-служба городских судов