Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

Его обвинили в военных преступлениях на Украине.

Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению. Об этом сообщила "РИА Новости" его адвокат Наталия Мальгина.

Гражданина РФ обвинили в военных преступлениях на Украине. Он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая участвовала в конфликте на Донбассе в 2014-2015 года. Отмечается, что Торден был причастен к убийству 22 солдат ВСУ. Россиянин был задержан в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм.

Ранее мы сообщали, что суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в Северной Осетии.

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