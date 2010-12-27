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Суд рассмотрит уголовное дело о краже мотоцикла в Петергофе
Сегодня, 11:59
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nastya960

Суд рассмотрит уголовное дело о краже мотоцикла в Петергофе

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Мотоцикл украли двое мужчин.

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение в отношении двоих местных жителей, которые обвиняются в краже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники вступили в преступный сговор и в июле 2019 года украли припаркованный около жилого дома на ул. Ботанической в г. Петергофе мотоцикл. 

Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: Несовершеннолетний похитил у таксиста телефон на проспекте Просвещения.

Фото: pixabay 

Теги: ограбили, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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