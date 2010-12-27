Суд рассмотрит уголовное дело о краже мотоцикла в Петергофе

Мотоцикл украли двое мужчин.

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение в отношении двоих местных жителей, которые обвиняются в краже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники вступили в преступный сговор и в июле 2019 года украли припаркованный около жилого дома на ул. Ботанической в г. Петергофе мотоцикл.

Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

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