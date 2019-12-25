Суд признал организацию "Башкорт" экстремистской

Апелляционная инстанция признала требования Генпрокуратуры законными.

Общественное объединение "Башкорт" признано экстремистской организацией в апелляционной инстанции. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры России. Представители ведомства отметили, что члены организации занимались противоправной деятельностью несмотря на предостережения о недопустимости нарушения российского закона.

При участии членов движения в Башкирии организовывались массовые публичные мероприятия, которые не были согласованы с органами местной власти. Участники организации призывали к экстремистской деятельности. В результате Прокуратура направила в суд требование о признании "Башкорта" запрещенной в РФ организации и о запрете ее деятельности в стране.

После его удовлетворения ответчики обжаловали судебное решение в вышестоящий суд. Однако Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры Генпрокуратура РФ

Решение Верховного суда Башкирии о признании "Башкорт" экстремистской организацией осталось в силе.

В Екатеринбурге создатели пабликов тематики АУЕ (запрещенной экстремистской организации в РФ) получили реальные сроки.

Фото: Piter.tv