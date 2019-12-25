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Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату
Сегодня, 13:19
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lesjasap

Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату

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Антонина Кузнецова будет под домашним арестом до 25 марта.

Суд отправил под домашний арест заместителя главы департамента управделами Минспорта за растрату. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных кругах.

Суд отправил замглавы департамента управделами Минспорта РФ Антонину Кузнецову под домашний арест. Она подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

источник агентства

Представители пресс-службы Басманного районного суда уточнили, что в отношении Антонины Михайловны Кузнецовой действительно выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фигурантка расследования будет под стражей до 24 марта. Напомним, что на официальном сайте Минспорта РФ говорится о том, что Антонина Михайловна Кузнецова работает в должности замглавы департамента управления делами и контроля.

Суд снял с экс-полковника Захарченко статус склонного к побегу.

Фото: Piter.tv

Теги: антонина кузнецова, басманный суд, домашний арест, минспорт, москва, растрата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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