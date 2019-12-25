Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату

Антонина Кузнецова будет под домашним арестом до 25 марта.

Суд отправил под домашний арест заместителя главы департамента управделами Минспорта за растрату. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных кругах.

Суд отправил замглавы департамента управделами Минспорта РФ Антонину Кузнецову под домашний арест. Она подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). источник агентства

Представители пресс-службы Басманного районного суда уточнили, что в отношении Антонины Михайловны Кузнецовой действительно выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фигурантка расследования будет под стражей до 24 марта. Напомним, что на официальном сайте Минспорта РФ говорится о том, что Антонина Михайловна Кузнецова работает в должности замглавы департамента управления делами и контроля.

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