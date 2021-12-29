Суд отказался арестовывать контрактника, застрелившего военного в части под Москвой

Выстрел был произведен случайно.

Военный отказался арестовывать контрактника, застрелившего человека в части под Москвой. Инцидент зафиксирован на территории воинской части под номером №51980 в городском округе Мытищи. Инстанция приняла решение отпустить подозреваемого на свободу. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 249 УК РФ (за нарушение правил обращения с оружием).

В правоохранительных органах уточнили, что следствие отправило прапорщика под надзор командира воинской части. По одной из версий инцидента со стрельбой, фигурант получил пистолет для поездки за секретными документами. Он являлся сопровождающим. При этом мужчина якобы размахивал оружием, которое находилось на предохранителе. Случайно он открыл огонь по 25-летнему военнослужащему.

Представители пресс-службы Западного военного округа уточнили, что что контрактник допустил грубое нарушение при обращении с оружием. Трагедия зафиксирована в части 31 января.

Неизвестный застрелил домашнюю собаку во время прогулки в Гатчине.

Фото: Piter.tv

