Суд оставил ректора "Шанинки" в СИЗО

Зуев пробудет под стражей до 7 марта 2022 года.

Московский городской суд оставил в следственно изоляторе ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Об этом заявил ТАСС его адвокат Дмитрий Кравченко.

Защита просила суд избрать иную меру пресечения для Зуева, ссылаясь на его состояние здоровья. Однако жалоба была отклонена. Ректор "Шанинки" останется под стражей до 7 марта следующего года.

Напомним, Зуев подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает.

9 декабря во время выступления на заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания ректора "Шанинки" под стражей.

Ранее в Москве подстрекавшего к терактам приговорили к 11 годам лишения свободы.

Фото: скриншот видео Youtube/Шанинка Shaninka