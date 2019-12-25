Суд оштрафовал на 100 тысяч городской онкодиспансер за "коронавирусные нарушения"

Раковины в буфетной, столовой для пациентов не были оборудованы антисептиками и диспенсерами для полотенец; не проводилась дезинфекция вентиляционных систем, а текущая дезинфекция помещений была некачественной.

По решению Петроградского районного суда на 100 тысяч рублей оштрафован Городской клинический онкологический диспансер за нарушения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Расследование показало, что в учреждении не соблюдаются санитарные нормы. Раковины в буфетной, столовой для пациентов не были оборудованы антисептиками и диспенсерами для полотенец; не проводилась дезинфекция вентиляционных систем, а текущая дезинфекция помещений была некачественной. Также в туалетах не было мыла, а медперсонал не соблюдал правила личной гигиены.

Защита отметила, что дело стоит прекратить, так как нарушения, которые возможно устранить, были устранены, а техническое состояние помещений связано с отсутствием денег на ремонт. Суд же посчитал, что отсутствие денег не могло влиять на соблюдение санитарных норм. Поэтому медучреждение должно выплатить штраф 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV