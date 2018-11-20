Суд не принял иск супружеской пары о плохой уборке снега в Петербурге

Пара подала заявление на Комитет по благоустройству Петербурга и администрации Выборгского и Калининского районов.

Калининский районный суд не принял заявление супружеской пары. Они подали иск на комитет по благоустройству Петербурга и администрации Выборгского и Калининского районов из-за плохой уборки снега и наледи. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отказ связан с наличием между сторонами спора о гражданском праве. Порядок административного судопроизводства касается тех споров, которые возникли из правоотношений, не основанных на равенстве и автономии воли участвующих в данных правоотношений субъектов. В данной ситуации таких признаков не нашли. пресс-службе судов Петербурга

Супружеская пара подала в суд на комитет по благоустройству из-за плохой уборки снега. Женщина опасается за свое здоровье и жизнь, когда ездит по льду и снегу на машине, мужчина поскользнулся на улице и ударился головой.

Фото: Piter.TV