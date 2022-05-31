Суд на Украине вынес приговоры двум пленным российским военным

Их обвинили в причастности к обстрелу жилых домов в Харьковской области.

Суд на Украине вынес приговоры двум пленным российским военнослужащим Александру Бобыкину и Александру Иванову. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Оба военных получили по 11,5 лет лишения свободы. Им предъявлено обвинение в "нарушении законов и обычаев войны". Сообщалось, что Бобыкин и Иванов якобы были причастны к обстрелу жилых домов в Харьковской области из РСЗО "Град".

Российские военнослужащие признали свою вину. Защита настаивала на минимальном сроке для Бибилова и Иванова - восьми городах.

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Видео: YouTube / Суспільне Новини