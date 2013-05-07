Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке

Леонид Кострома будет под стражей до 14 июня.

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя главы департамента мэрии Москвы по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу инстанции. Лела Кокая уточнила, что Леонид Кострома помещен под стражу до 14 июня. Ранее чиновника задержала полиция.

Пресненским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Костромы Л. меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня. пресс-служба суда

Напомним, что по данному уголовному делу также проходят еще двое фигурантов. Им вменяют получение взятки. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения. Ранее журналисты "Коммерсанта" объяснили, что Кострома получил порядка 3-4 миллионов рублей. За эти деньги он якобы обещал помочь в заключении государственного контракта по благоустройству региона.

Замминистра энергетики Омской области арестовали за коррупцию и коммерческий подкуп.

Видео: Telegram/РИА Новости, URA.RU