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Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке

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Леонид Кострома будет под стражей до 14 июня.

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя главы департамента мэрии Москвы по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу инстанции. Лела Кокая уточнила, что Леонид Кострома помещен под стражу до 14 июня. Ранее чиновника задержала полиция.

Пресненским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Костромы Л. меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня.

пресс-служба суда

Напомним, что по данному уголовному делу также проходят еще двое фигурантов. Им вменяют получение взятки. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения. Ранее журналисты "Коммерсанта" объяснили, что Кострома получил порядка 3-4 миллионов  рублей. За эти деньги он якобы обещал помочь в заключении государственного контракта по благоустройству региона.

Замминистра энергетики Омской области арестовали за коррупцию и коммерческий подкуп.

Видео: Telegram/РИА Новости, URA.RU

Теги: коррупция, леонид кострома, москва, мошенничество, пресненский районный суд
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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