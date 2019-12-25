В Москве задержали замглавы столичного Департамента экономической политики и развития

На Петровку полиция доставила Леонида Кострому.

В Москве задержали заместителя главы столичного Департамента экономической политики и развития. Об этом журналистам сообщил правозащитник из столичной Общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев. Эксперт уточнил, что в настоящее время Леонид Кострома находится в ИВС на Петровке. Чиновник не высказал жалобы на условия содержания.

На сайте московской администрации говорится о том, что Леонид Кострова был назначен на должность заместителя руководителя профильного департамента в июне 2020 года. Ранее мужчина занимал пост директора местного агентства управления инвестициями.

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Фото: Piter.tv