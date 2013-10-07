Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье

Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

Видновский городской суд арестовал на два месяца подозреваемого в гибели 16-летней девушки, которая скончалась после наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Московской области. Инцидент произошел в 07:50 утра в Ленинском округе региона. По предварительным сведениям, водитель за рулем Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Речь идет о нарушении ПДД, повлекшем за собой по неосторожности гибель человека.

Суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском г.о., в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.12.2022. пресс-служба Прокуратуры по региону

Напомним, что ранее подмосковный Следственный комитет говорил о планах забрать себе делопроизводство, которое сейчас расследует полиция.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области