Суд арестовал водителя, который на машине выехал к самолетам в Пулково

Он пробил ограждение и нанес ущерб аэропорту в размере 300 тысяч рублей.

В Петербурге суд заключил под стражу мужчину, который на автомобиле снес ограждение зоны безопасности в аэропорту Пулково и выехал на стоянку самолета. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржец, подозреваемый в хулиганстве и повреждении имущества, будет находиться под стражей до 27 декабря.

По данным правоохранителей, 28 октября подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Opel Astra на привокзальной площади пассажирского терминала, пробил ограждение аэропорта и выехал к стоянке самолета №151. Материальный ущерб оператору Пулково составил 300 тысяч рублей.

Обвинение петербуржцу пока не предъявлено. Подозреваемый и его защита просили о более мягкой мере пресечения, так как он ранее не был судим, работает и имеет на иждивении нетрудоспособную мать.

Фото: Piter.tv