Суд арестовал участника избиения мужчины около магазина на юго-востоке Москвы

Судебная инстанция учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры отправила под стражу фигуранта уголовного дела об избиении мужчины. Известно, что преступление совершено 14 января на юго-востоке российской столицы, возле магазина по улице Перова. В настоящее время 23-летний подозреваемый обвиняется по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ за хулиганство. В рамках судебного заседания мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подозреваемый совершил хулиганские действия в отношении ранее незнакомого 37-летнего мужчины, нанеся ему удары ногами и руками по голове и туловищу, причинив потерпевшему физическую боль.
пресс-служба региональной прокуратуры
Ранее в социальных сетях появился инцидент с конфликтом. В подписи к видеоролику указывалось, что нападавшие являлись сотрудниками продуктового магазина, а поводом для борьбы стала предполагаемая кража конфет.
Стали известны детали пожара в Токсово, в котором погиб ребенок.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все