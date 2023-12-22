Суд арестовал участника избиения мужчины около магазина на юго-востоке Москвы

Подозреваемый просил суд не отправлять его под стражу.

Судебная инстанция учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры отправила под стражу фигуранта уголовного дела об избиении мужчины. Известно, что преступление совершено 14 января на юго-востоке российской столицы, возле магазина по улице Перова. В настоящее время 23-летний подозреваемый обвиняется по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ за хулиганство. В рамках судебного заседания мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемый совершил хулиганские действия в отношении ранее незнакомого 37-летнего мужчины, нанеся ему удары ногами и руками по голове и туловищу, причинив потерпевшему физическую боль. пресс-служба региональной прокуратуры

Ранее в социальных сетях появился инцидент с конфликтом. В подписи к видеоролику указывалось, что нападавшие являлись сотрудниками продуктового магазина, а поводом для борьбы стала предполагаемая кража конфет.

Стали известны детали пожара в Токсово, в котором погиб ребенок.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы