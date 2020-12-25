Суд Петербурга арестовал обвиняемого в изнасиловании белорусской студентки

Следствие полагает, что 9 сентября обвиняемый внутримышечно ввел потерпевшей некое вещество, в результате чего она не могла оказать ему сопротивления.

В понедельник, 12 сентября, Приморский суд Петербурга арестовал обвиняемого в изнасиловании 21-летней студентки. В СИЗО он будет находиться два месяца, передают в объединенной пресс-службе судов города.

Избрание меры пресечения Магомеду М. проходило в закрытом режиме. Следствие полагает, что 9 сентября обвиняемый внутримышечно ввел потерпевшей некое вещество, в результате чего она не могла оказать ему сопротивления. После этого он изнасиловал девушку. Затем он украл у нее деньги с карты.

На следующий день Магомеда задержали, вину он не признал и отказался от дачи показаний. Под стражей он пробудет до 9 ноября.

Фото: Piter.tv

