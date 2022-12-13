Суд арестовал фигуранта по делу о покушении на убийство девушки в Новой Москве

Молодой человек пробудет под стражей два месяца.

Судебная инстанция по российской столице по ходатайству прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов заключила под стражу на два месяца 26-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство девушки в Новой Москве (по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ). Известно, что подозреваемый будет под стражей минимум до 20 апреля 2023 года. На заседании молодой человек возражал против данной меры пресечения. Однако следствие добавило, что преступление было совершено общеопасным способом. Также житель города обвиняется по части 1 статьи 223.1 УК РФ (за нелегальное изготовление взрывчатых веществ).

В ходе допроса молодой человек объяснил, что преступление он совершил из-за безответных чувств к девушке. Он самостоятельно создал бомбу, а затем - положил его в подарочную коробку жертве. Утром 20 февраля эта посылка с красным бантом была доставлена девушке. Она открыла презент в подъезде, где и прогремел взрыв и началось возгорание. После этого правоохранительные органы начали искать злоумышленника. Юноша, узнав о том, что его ищет полиция, принял решение уйти из дома. Фигурант расследования частично признал вину. Он заметил, что убивать девушку не хотел, а хотел лишь отомстить ей за то, что получил отказ.

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Фото: Telegram / Столичный СК

Видео: Telegram / прокуратура Москвы