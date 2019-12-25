Суд арестовал девушку, бросившую в полицейских бутылку с горючей смесью в Москве

Анастасия Левашова будет под стражей до 24 апреля.

Тверской районный суд города Москвы арестовал девушку, бросившую в представителей закона бутылку с зажигательной смесью в Москве. Инцидент произошел во время проведения в российской столице несогласованной с властями города антивоенной акции. Мероприятие прошло 24 апреля в центре Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 22-летней Левашовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 апреля 2022 года. пресс-служба инстанции

Напомним, что подозреваемой стала студентка по имени Анастасия Левашова, 1999 года рождения. Ранее девушка частично признала свою вину в нападении на полицейских с коктейлем Молотова. Она объяснила во время допроса следователям, что около Пушкинской площади кинула в сотрудников полиции снаряд. В настоящее время против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве, частично признала вину.

Фото: Piter.tv

