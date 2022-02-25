Уголовное дело в отношении подозреваемой будет рассмотрено в Тверском районном суде Москвы.

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве, частично признала вину. Об этом предполагаемая злоумышленница рассказала столичным следователям. Местная жительница раскрыла подробности своего нахождения на несогласованной с властями города антивоенной акции. В настоящее время сторона обвинения просил ареста нарушительницы общественного спокойствия. Дело будет рассматриваться в Тверском районном суде.

В ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. сообщение Юлии Ивановой, старшего помощника главы СК РФ по Москве

Напомним, что инцидент зафиксирован вечером 24 февраля, во время митинга активистов, проходившего около Пушкинской площади. Злоумышленница была задержана, против нее следователи возбудили уголовное дело.

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Фото и видео: Следком