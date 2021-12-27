Слова Сергея Бодрова о войне стали актуальны через 20 лет

Актер отметил, что "во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда".

Во время съемок актер Сергей Бодров произнес слова, которые сегодня стали актуальными как никогда. Он вспомнил один простой, но очень важный принцип: "во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда".

Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась — тогда да, можно говорить: вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы в будущем такого не было. Отметил Бодров

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Многие музыканты, актеры, телеведущие, журналисты и общественные деятели поспешили высказаться против войны. Прекратить спецоперацию и вывести войска с территории Украины потребовали Парфенов, Хаматова, Акунин и другие деятели культуры. Певица Манижа, представлявшая нашу страну на "Евровидении-2021", пожалела, что проснулась в России. Она заявила, что в ее семье тоже есть украинцы, и назвала действия российских властей агрессией против воли обоих народов.

Вечером 24 февраля во многих городах России, в том числе, в Москве и Петербурге прошли акции протеста. Участники стихийного митинга призывали к миру и выступали против вторжения на Украину. Всего по стране правозащитники насчитали более полутора тысяч задержанных, пишет русская служба BBC NEWS.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция вывела с незаконного митинга пенсионерку и отвезла ее домой.

Видео: фрагмент из фильма о фильме "Сёстры", 2001