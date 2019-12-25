Суд арестовал Киру Ярмыш на 10 суток за призывы к незаконным акциям

В отношении девушки составлен протокол за нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП.

Суд арестовал пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш на 10 суток за призывы к незаконным акциям. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Мещанского районного суда столицы. Ранее о данной мере пресечения для своей клиентки рассказала адвокат Вероника Полякова.

Кира Ярмыш признана виновной по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Юлия Котомина, пресс-секретарь суда

Напомним, что протокол в отношении Киры Ярмыш составлен за организацию публичного мероприятия без подачи в ответственные органы власти в установленном порядке уведомления о проведении акции. Речь идет о сообщении в Twitter, которое пресс-секретарь Навального опубликовала в личном аккаунте. днем 18 апреля девушка написала о том, что "Фонд борьбы с коррупцией" (организация внесена в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ) призывает население страны выйти 21 апреля на митинги. Ранее оппозиционерке было запрещено пользоваться интернетом в связи с ограничениями, введенными против нее в рамках расследования "санитарного дела" из-за акции 23 января. Ярмыш находилась под домашним арестом.

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Фото: Piter.tv