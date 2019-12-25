В Москве задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Информацию о задержании клиентки представила адвокат Вероника Полякова.

В Москве задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написала адвокат Вероника Полякова. Юрист объяснила, что ее клиентку забрали оперативники, когда та вышла из дома в магазин. девушка находилась на улице в разрешенное для этого следователем время (с 10 до 11 часов утра).

Напомним, что оппозиционерка проходит по санитарному делу в качестве обвиняемой. Аналогичное расследование ведется в отношении Любови Соболь, которую несколько минут до этого также задержала полиция. По информации от ее адвоката, юриста ФБК (организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов) поймали в тот момент, когда женщина садилась в такси около станции метро "Автозаводская" в Москве.

Фото: Piter.tv