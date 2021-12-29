Суд Петербурга продлил запрет определённых действий блогеру Юрию Хованскому

Суд отказал Хованскому в просьбе не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета.

В понедельник, 7 февраля, Куйбышевский суд Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому. Его обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд отказал Хованскому в просьбе не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета. Так меру пресечения продлили на 2 месяца.

Хованскому запрещено: выходить из дома с 18 до 10 часов без письменного разрешения следования, общаться со свидетелями (кроме родителей и девушки) и СМИ, посещать массовые культурные и спортивные мероприятия, пользоваться средствами связи. Кроме этого запрещены прогулки около "места преступления" на Пушкинской улице, 14.

Напомним, Хованский обвиняется в оправдании терроризма. Он исполнил песню про "Норд Ост". По данным обвиняемого, это было в 2012 году, а не в 2018. Накануне его выпустили из-под стражи после 7 месяцев в СИЗО. Piter.TV показывал, как это было.

Ранее блогеры записали обращение с требованием освободить Юрия Хованского.

Фото: Piter.tv