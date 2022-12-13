Суд Петербурга отказал осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату в прекращении дела

Дело могли прекратить в связи с истечением сроков давности.

В четверг, 12 января, Приморский суд Петербурга не прекратил уголовное дело экс-депутата Госдумы и предпринимателя Михаила Глущенко. Его обвиняют в заказном убийстве троих россиян, в частности Галины Старовойтовой. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Дело могли прекратить в связи с истечением сроков давности. Глущенко и его адвокат настаивали на прекращении уголовного дела. Обвинение и представители потерпевших возражали. Следующее заседание с участием присяжных заседателей пройдёт в открытом режиме. Отбор состоится 28 февраля.

Напомним, что Глущенко отбывает срок за заказное убийство Галины Старовойтовой, которое случилось 20 ноября 1998 в Петербурге. Преступление, в совершении которого его обвиняют сейчас, произошло 24 марта 2004 года в загородном доме семьи петербургского бизнесмена Вячеслава Шевченко в пригороде Пафоса.

Ранее в Петербурге экс-депутата Госдумы будут судить по делу о тройном убийстве на Кипре.

Фото: piter.tv

