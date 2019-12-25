Суд Петербурга арестовал тренера по плаванию за домогательства к ученице

Суд арестовал мужчину до 1 августа этого года.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении тренера по плаванию Вячеслава Литвинова. Он обвиняется в совершении преступления по п.б ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, суд арестовал мужчину до 1 августа этого года. В пресс службе также отметили, что заседание проходило в закрытом режиме.

По предварительной информации, в неустановленный период времени, но не позднее 31 августа 2018 года, на тот момент тренер по плаванию В., находясь в рамках спортивных сборов, в пансионате Анапы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении Н. 2006 года рождения.

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Фото: Piter.tv