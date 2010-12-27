Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Эти решения могут быть связаны с обменом пленными в ДНР и ЛНР.

Приморский суд Одессы отпустил из-под стражи 11 человек, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на местное издание "Думская". Журналисты также заявили, что из украинских колоний начали выпускать заключенных. Источником информации послужили сотрудники Службы безопасности Украины.

Отпущены фигуранты расследования, которых подозревали в организации серии взрывов. Данная мера назначена для Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко, Екатерины Фотевой, Владимира Грубника и других лиц со схожими обвинениями.

Среди выпущенных из тюрем значится фамилия Константина Калашникова, которого раньше наказали отбыванием 13-летнего срока в колонии. мужчину признали виновным в диверсии на железной дороге. Отпустили и Дениса Шатунова. Его осудили на 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить. Газета считает, что мужчины могут попасть в списки тех, кого обменяют на пленных на территории Донбасса.

Ранее Piter.tv писал о том, что обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

