Суд Лондона отказался экстрадировать Ассанжа в США

Его оставят в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции американской прокуратурой.

Суд Лондона отказался экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление судьи Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер.

Запрос американских властей отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Судья признала тот факт, что Ассанж страдает депрессией и склонен к суициду.

Журналиста оставят в тюрьме Лондона на время, необходимое для подачи апелляции прокуратурой США. Защита Ассанжа будет требовать его освобождение под залог.

Ранее жена Ассанжа описала издевательства над ним в Британии.

Видео: YouTube / Sputnik