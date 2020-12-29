Суд Лондона отказался экстрадировать Ассанжа в США

Суд Лондона отказался экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление судьи Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер.
Запрос американских властей отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Судья признала тот факт, что Ассанж страдает депрессией и склонен к суициду.
Журналиста оставят в тюрьме Лондона на время, необходимое для подачи апелляции прокуратурой США. Защита Ассанжа будет требовать его освобождение под залог.
Ранее жена Ассанжа описала издевательства над ним в Британии.
Видео: YouTube / Sputnik
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