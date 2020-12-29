  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:32
120
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Суд Лондона отказался экстрадировать Ассанжа в США

0 0

Его оставят в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции американской прокуратурой.

Суд Лондона отказался экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление судьи Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер.

Запрос американских властей отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Судья признала тот факт, что Ассанж страдает депрессией и склонен к суициду.

Журналиста оставят в тюрьме Лондона на время, необходимое для подачи апелляции прокуратурой США. Защита Ассанжа будет требовать его освобождение под залог.

Ранее жена Ассанжа описала издевательства над ним в Британии.

Видео: YouTube / Sputnik

Теги: джулиан ассанж, лондон, суд, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии