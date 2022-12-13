Суд ДНР вынес приговор украинскому морпеху, застрелившему жителя Мариуполя

Представитель ВСУ объяснил мотивы своего поступка.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам лишения свободы младшего сержанта 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Петренко. Об этом рассказали представители Главной военной прокуратуры страны. Специалисты объяснили, что фигурант расследования в марте прошлого года застрелил мирного жителя из снайперской винтовки иностранного изготовления. Трагедия произошла на территории города Мариуполь, а злоумышленник располагался на одном из оборонительных для ВСУ пунктов. Пострадавший скончался на месте от раны.

Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск - и приговорил Петренко к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ

Свою работу Андрей Петренко объяснил суду тем, что мужчина, по его мнению, был сторонником проведения специальной военной операции Вооруженных сил России. В результате украинского военного признали виновным в убийстве жертвы по политическим и идеологическим мотивам, а также по статье за жестокое обращение с гражданским населением, использовании запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

В Следкоме рассказали, что информация о мальчике, сломавшем ногу в батутном центре, оказалась фейком.

Фото и видео: Следственный комитет России