В Следкоме рассказали, что информация о мальчике, сломавшем ногу в батутном центре, оказалась фейком

Правоохранители проверили информацию.

В Следственном комитете рассказали, что информация о мальчике, который якобы сломал ногу в батутном центре, оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В местных СМИ появилась информация, что ребенок получил травму в батутном комплексе в Ленобласти. В результате неудачного падения ребенок попал в больницу. Правоохранители проверили информацию. Выяснилось, что никаких инцидентов не происходило.

По результатам проверки, опубликованной в СМИ, сообщаю, что данная информация не подтвердилась. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.tv