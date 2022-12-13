  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Следкоме рассказали, что информация о мальчике, сломавшем ногу в батутном центре, оказалась фейком
Сегодня, 20:18
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Следкоме рассказали, что информация о мальчике, сломавшем ногу в батутном центре, оказалась фейком

0 0

Правоохранители проверили информацию.

В Следственном комитете рассказали, что информация о мальчике, который якобы сломал ногу в батутном центре, оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В местных СМИ появилась информация, что ребенок получил травму в батутном комплексе в Ленобласти. В результате неудачного падения ребенок попал в больницу. Правоохранители проверили информацию. Выяснилось, что никаких инцидентов не происходило.

По результатам проверки, опубликованной в СМИ, сообщаю, что данная информация не подтвердилась.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько детей окончат школу в 2023 году.

Фото: Piter.tv

Теги: мальчик сломал ногу в батутном центре, следком, фейк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии