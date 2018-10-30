Суббота "со звуком": проведи выходной в Петербурге по-новому

В салоне PULT.ru состоится уникальный бесплатный мастер-класс.

В субботу, 28 сентября, впервые в Петербурге состоится уникальный бесплатный мастер-класс от брендов Onkyo и Polk Audio.

Чтобы разбираться в звуке, необязательно иметь безупречный музыкальный слух. Участникам события расскажут, как правильно подбирать компоненты и чувствовать разницу в звучании.

На мастер-классе будут представлены новинки сразу двух мировых брендов. Компания ONKYO продемонстрирует новую линейку домашних кинотеатров и ресиверов 2019 года. Петербуржцам, в частности, покажут новейший домашний кинотеатр в одной коробке ONKYO с DOLBY ATMOS.

В свою очередь POLK Audio проведет презентацию акустики и саундбаров. Все желающие смогут протестировать разные модели и убедиться в качестве звука.

Мероприятие пройдет в салоне PULT.ru. Это место считается настоящим раем для любителей отличного звучания. Здесь можно бесплатно прослушать акустику до покупки в специализированных комнатах с удобными креслами и кофе, а также получить консультацию экспертов.

Участников события ждут подарки, шампанское и приятное общение.

Дата и время: 28 сентября в 13:30

Место: Салон PULT.ru Санкт-Петербург

Адрес: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 9

Ссылка на бесплатную регистрацию и подробную информацию: https://www.pult.ru/action/?id=master-klass-po-brendam-onkyo-i-polk-v-pult-ru-sankt-peterburg

Фото: pixabay.com