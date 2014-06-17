Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском

Российские боевые экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 от Воздушно-космических сил страны в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике армии киевского режима, размещенных в приграничном районе Курской области. Видеозапись с выполнением задачи опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве уточнили, что воздушный удар наносился по разведывательным сведениям по целям противника при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
Минобороны показало кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все