В МО РФ рассказали о задаче, выполненной силами ВКС России.

Российские боевые экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 от Воздушно-космических сил страны в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике армии киевского режима, размещенных в приграничном районе Курской области. Видеозапись с выполнением задачи опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что воздушный удар наносился по разведывательным сведениям по целям противника при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

Фото и видео: Минобороны России