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Су-34 нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ под Курском

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В МО РФ рассказали о задаче, выполненной силами ВКС России.

Российские боевые экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 от Воздушно-космических сил страны в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике армии киевского режима, размещенных в приграничном районе Курской области. Видеозапись с выполнением задачи опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что воздушный удар наносился по разведывательным сведениям по целям противника при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, курская область, минобороны, сво, су-34
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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