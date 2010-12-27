Студентка Выборгского техникума получит премию губернатора

Денежные премии получат 10 человек – студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования, занявшие первые и призовые места чемпионата, а также их наставники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о присуждении премии по результатам прошедших в 2018 году национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Денежные премии получат 10 человек – студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования, занявшие первые и призовые места чемпионата, а также их наставники.

"Чемпионат молодых профессионалов – для ребят – возможность заявить о себе, для региона – вызов системе профессионального образования на соответствие требованиям сегодняшнего дня, международным стандартам подготовки "синих воротничков". Приятно, что результаты достойные, и это отличный стимул - не останавливаться!" – отметил Александр Дрозденко.

На VI национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2018, участники из 85 регионов соревновались в 62 компетенциях. Ленинградскую область представляла команда из 22 человек: 11 участников, 10 экспертов, 1 тим-лидер.

Премии губернатора получат:

– Левицкая Валерия Сергеевна, студентка Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, занявшая 2-е место в национальном чемпионате по компетенции "Флористика" и ее наставник – Комарова Татьяна Валерьевна;

– Беляев Евгений Александрович – студент Волховского политехнического техникума, занявший 3-е место в национальном чемпионате по компетенции "Управление железнодорожным транспортом" и его наставник Киреев Сергей Александрович;

– Бичик Алексей Николаевич – студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева, занявший 4-е место национального чемпионата по компетенции "Обработка листового металла" и его наставник Коминцев Александр Анатольевич;

– Павлов Артем Сергеевич – учащийся Тихвинской СОШ N4, занявший 3-место в национальном чемпионате по компетенции "Плотницкое дело – юниоры" и его наставник Бойцов Андрей Михайлович;

– Дудин Дмитрий Сергеевич – студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева, занявший 4-е место национального чемпионата по компетенции "Плотницкое дело" и его наставник Миналюк Денис Сергеевич.

В 2022 году Ленинградская область будет принимать у себя европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills.