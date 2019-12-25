Преподаватель и студенты взаимодействовали с помощью цифровой платфоры MS Teams.

В пятницу, 10 апреля, тало известно о том, что студенты петербургского Политеха сдали первый зачет в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Известно, что студенты и преподаватели взаимодействовали с помощью цифровой платфоры MS Teams. Учащиеся должны были пройти идентификация личности, а также внести результаты в электронную ведомость.

Около 25 студентов сдали зачет по дисциплине "Тренинг проведения переговоров". Всего через виртуальную форму промежуточной аттестации пройдут 83 студента. Отмечается, что зачет сдают учащиеся четвертого курса.

Ранее мы сообщали о том, что интернет-трафик в Петербурге за март вырос на 15%.

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