Студенты Политеха разработали карманный аппарат ЭКГ

Прибор поможет вовремя распознать симптомы инфаркта у пожилых людей.

Студенты СПбПУ Петра Великого создали аппарат ЭКГ в карманном варианте. О разработке сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Это маленькое устройство, которое позволяет считывать кардиограмму и определять, как наше сердце себя чувствует. Идея была в том, чтобы создать устройство, которое позволило бы спасти наших бабушек и дедушек. Вероника Малышева, студентка магистратуры Инженерно-строительного института СПбПУ, руководитель проекта

Идея создания аппарата возникла у студентки после смерти её бабушки. Девушка уверена, что устройство поможет в предотвращении инфарктов у пожилых людей. В дальнейшем его размер планируют ещё немного уменьшить.

На данный момент времени наше устройство является прототипом и целевой аудиторией являются медицинские и исследовательские центры. В дальнейшем мы планируем тестировать это на спортсменах и в конечном счете нашей мечтой является, чтобы пожилые петербуржцы могли прийти в аптеку и купить наше устройство так же, как и тонометр. Диана Зайнуллина, студентка магистратуры физико-математического института СПбПУ

Система способна считывать кардиограмму и положение человека в пространстве, в случае если он потерял сознание. Результаты можно вывести на мобильный телефон, например, врача или близкого человека. Студенты планируют отправить своё устройство на сертификацию.

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