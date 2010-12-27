Студент ИТМО завоевал золотую медаль на автоспортивных Олимпийских играх в Риме

Накануне он выиграл свою первую гонку на этих соревнованиях.

В воскресенье, 3 ноября, студент 2 курса петербургского университета ИТМО, Клим Гаврилов сумел одержать победу в автоспортивных Олимпийских игр в Риме в классе Туринг. Об этом сообщили в официальной группе ВУЗа "ВКонтакте". Он завоевал золотую медаль. За счет нее сборная России смогла занять первое место в общем зачете.

"Поздравляем, это было очень круто!", - написали в публикации.

Молодой спортсмен участвует в гонках с 13 лет, а также учится на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе петербуржец сбегал от ДПС.

Фото: vk.com/itmoru