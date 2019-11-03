В Невском районе Петербурга ДПС гнались за пьяным водителем

Его машину обнаружил "Кибер-Шериф".

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербругу и Ленобласти, в воскресенье, 3 ноября, около 16:25, в Невском районе наряд ДПС заметил автомобиль "Опель Астра", который считался "транспортным средством, ранее скрывшимся с места ДТП".

Сотрудники ГАИ попросили автомобилиста остановить машину, но он поддал газку и решил скрыться. После 15-ти минут погони его смогли задержать у дома 21/1 по улице Коллонтай. За рулем сотрудники обнаружили 40-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ. Проводится проверка, в ходе которой установят причастность задержанного авто к ранее совершенному ДТП.

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Видео: vk.com/spb_today Егор Клоцов