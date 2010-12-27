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На проспекте Просвещения горела маршрутка
Сегодня, 18:42
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arteliseev

На проспекте Просвещения горела маршрутка

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По предварительной информации, пострадавших нет.

В воскресенье, 3 ноября, в на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов по неизвестным причинам самовоспламенилась маршрутка под номером 262. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Они увидели черный дым, идущий от общественного транспорта.

На место пожара сразу же прибыли две пожарные машины и реанимация. Однако информации о пострадавших не поступало.

Ликвидировать пламя удалось через 22 минуты. Причины возгорания не известны.

Ранее мы писали о КамАЗе, провалившимся в асфальт во время дорожных работ.

Фото:  vk.com/spb_today Мария Дымова

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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