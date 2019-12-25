Строительство ледовой арены в Выборге закончат к концу 2021 года

Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой, залами силовой и хореографической подготовки идет полным ходом.

27 октября представители местной и областной власти проверили строительство спортивных объектов в Выборгском районе. На месте строительства побывали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин, депутаты областного Законодательного собрания Олег Петров и Михаил Макаров, исполняющий обязанности главы районной администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин .

Как сообщила газета "Выборг", в настоящее время в Выборге идет строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой, залами силовой и хореографической подготовки. Комплекс с игровым залом и плавательным бассейном, который функционирует уже 2 года, построили в рамках первого этапа.

По словам заместителя председателя правительства Михаила Москвина, до конца 2021 года спортивный комплекс будет введен в эксплуатацию.

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Фото: газета "Выборг"

