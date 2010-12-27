Строители Ленинобласти отметили профессиональный праздник

В ходе празднования Дня строителя в Ломоносовском районе в среду были отмечены отличники отрасли — подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018».

В ходе празднования Дня строителя в Ломоносовском районе в среду были отмечены отличники отрасли — подведены итоги конкурса "Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018".

На празднике День строителя губернатор Александр Дрозденко рассказал, что в день празднования регион посетил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, который назвал строительный комплекс региона одним из самых передовых и развитых строительных комплексов в России.

"По темпам прироста инвестиций регион может встать в один ряд с "азиатскими драконами", такими как Сингапур и Гонконг. Ежегодно на социальные объекты тратится по 8-10 млрд рублей, вместе с инфраструктурными объектами сумма инвестиций приближается к 25 млрд рублей в год. На последнем экономическом форуме было подписано соглашений почти на один триллион рублей. Мы строим самые разные объекты: такие большие, как больница в Сертолово и маленькие фельдшерские пункты на окраинах области. Одновременно в стройке находится более 100 объектов", — сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас главная задача властей — сохранить стабильность на рынке в свете новых задач по увеличению объема ввода жилья и при переходе на проектное финансирование.

"Мы должны находить компромисс с застройщиками, при котором очень важно, чтобы каждая сторона выполняла взятые на себя обязательства в интересах наших жителей. Это касается строительства социальных, дорожных, промышленных и других объектов", — сказал губернатор.

"Профессия строителя была всегда благородной. Уникальность вашей профессии состоит в том, что результат вашего труда видно и можно потрогать руками. Благодаря вам Ленинградская область растет и развивается", — поздравил строителей губернатор.



Глава региона вручил благодарность и почетные грамоты губернатора. Также были вручены благодарственные грамоты и награды Законодательного собрания Ленинградской области, отраслевых организаций.

Были отмечены отличники рынка — подведены итоги конкурса "Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018".