Строительство "проблемных" объектов обсудили в Петербурге

Комитет по строительству считает темпы работ неудовлетворительными.

В Петербурге обсудили вопросы завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных долгостроях и тех, что находятся в зоне риска. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

До июля текущего года продлили разрешение на строительство ЖК "Усадьба на Ланском" на проспекте Энгельса. Средства для завершения работ выручат от продажи сторонник активов застройщика.

А в многоквартирном доме на Светлановском 121/1 завершают работы по фасаду и монтируют индивидуальный тепловой пункт. Комплекс на Новочеркасском, 35 обследовали полностью. 1 февраля на объект выйдет новый генеральный подрядчик. Также в доме на Герасимовой 5/2 происходит смена застройщика, чтобы быстрее достроить объект. В многоквартирном доме на Ярославском, 39 завершено благоустройство, а сам объект находится в высокой степени готовности. Помимо этого, в начале февраля в ЖК "Светлана" пустят тепло в жилую часть.

В Шушарах дом на Новгородском от "Дальпитерстроя" скоро получит заключение о соответствии а в доме на территории "Ленсоветовского" до конца недели завершат благоустройство фасада, до конца января - решат вопрос с газоснабжением.

Замглавы комитета по строительству Евгений Барановский назвал темпы работ неудовлетворительными и призвал ускорить их темпы.