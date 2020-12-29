Стример швырнул младенца и обматерил его в прямом эфире

Ролик стал вирусным в социальных сетях.

Стример Эдвард Уоткинс во время прямого эфира в Twitch швырнул младенца и обматерил его. После этого он столкнулся с большим количеством критики от зрителей.

Во время стрима Уоткинс играл в симулятор американского футбола Madden NFL. Младенец сидел на его коленях. В один момент от злости стример ударил контроллером по столу. Младенец испугался и заплакал, Уоткинс после этого швырнул ребёнка в находящееся рядом кресло.

Ролик стал вирусным в социальных сетях. Пользователи соцсетей резко осудили блогера.

Мне так неприятно и грустно, я с трудом выношу это. Эдвард Уоткинс, блогер

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Видео: Twitter / @Brittany3l