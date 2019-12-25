Стрелков: если Россия не разгромит Украину, ВСУ перейдет на Кубань и Ростов

Экс-глава ДНР напомнил о своем прогнозе по наступлению ВСУ на Крым и Донбасс.

Бывший руководитель Вооруженных сил Донецкой народной республики Игорь Стрелков считает, что если если российская армия не сможет разгромить ВСУ то далее киевский режим перейдет в наступление по южному направлению: на Кубань и Ростов-на Дону. Эксперт подчеркнул, что политики неоднократно публично покушались на территории РФ.

Если РФ начнет терпеть поражения, то украинские войска пойдут не только на Крым они пойдут на Ростов и Кубань. И везде, где насколько у них хватит сил и возможностей… Игорь Стрелков, экс-глава ВС ДНР

Бывший командующий подчеркнул, что у него нет ни малейшего сомнения в том, что ВСУ будет атаковать везде, где им хватит сил, включая Крым и Донбасс. Он отметил, что единственным условием для перемирия с украинской стороны станет тот факт, если Киеву потребуется значительная передышка из-за какого-либо тяжелого поражения.

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Фото и видео: Вконтакте / Россия 24

