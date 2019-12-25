Страны НАТО решили привести в действие оборонный план

Йенс Столтенберг рассказал о договоренности альянса по защите союзников.

Постоянные представители стран-участниц НАТО решили реализовать совместный оборонный план по размещению сил реагирования в странах военного альянса для защиты союзников. С таким заявлением перед журналистами выступил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг. Чиновник уточнил, что 24 февраля обсуждалась сложившаяся вокруг Украины ситуация.

После получения рекомендаций военных советников постпреды договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

На оперативном заседании НАТО не был поднят вопрос о закрытии Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей. По словам Столтенберга, в настоящее время на территории Украины нет сил Североатлантического альянса. Также альянс не имеет и дальнейших планов по размещению в стране своих боевых сил. НАТО готовы предоставить твердые гарантии защиты исключительно союзникам по блоку, но при поддерживают суверенитет Украины. Генсек пригласил Финляндию и Швецию присоединиться к экстренному онлайн-совещанию.

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Фото: YouTube / NATO News

