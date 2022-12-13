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Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа

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Петер Сийярто рассказал о маршруте поставок через Турцию.

Страны Евросоюза попросили руководство европейской комиссии обеспечить поставки азербайджанского природного газа в регион. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции поделился глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Чиновник добавил, что Будапешт совместно с Болгарией, Румынией, Словакией надеются на получение денежных средств, которые пойдут на развитие инфраструктуры. Известно, что маршрут поставок пройдет через территорию Турции в повысит энергобезопасность в южной и центральной части Европы. Речь идет о создании новых  интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих объектов.

Мы вместе обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

МИД Венгрии: Азербайджан намерен к 2027 году удвоить поставки газа в Европу.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter
 

Теги: азербайджан, венгрия, газ, еврокомиссия, евросоюз, мид, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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