Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа

Петер Сийярто рассказал о маршруте поставок через Турцию.

Страны Евросоюза попросили руководство европейской комиссии обеспечить поставки азербайджанского природного газа в регион. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции поделился глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Чиновник добавил, что Будапешт совместно с Болгарией, Румынией, Словакией надеются на получение денежных средств, которые пойдут на развитие инфраструктуры. Известно, что маршрут поставок пройдет через территорию Турции в повысит энергобезопасность в южной и центральной части Европы. Речь идет о создании новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих объектов.

Мы вместе обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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