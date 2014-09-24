Страны ЕС выдвинули свои требования Украине по продовольствию

Мириам Гарсиа Феррер оценила позицию Венгрии, Польши и Словакии пот украинскому зерну.

Все соседние с украинской территорией страны ЕС, включая Польшу, Венгрию и Словакию, присутствовали на заседании платформы по украинскому зерну 18 сентября. На этом мероприятии выдвигались требования к плану киевского режима по урегулированию гуманитарной ситуации с поставками продовольствия. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Брюсселе от 19 сентября сделала официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер. Таким образом иностранный эксперт отреагировала за запрос СМИ о том, будут ли блокировать власти Варшавы, Будапешта и Братиславы заседания координационной платформы.

Все соседние с Украиной страны ЕС присутствовали на заседании координационной платформы в понедельник, состоялся обмен мнениями по предложенному Украиной плану действий, и мы договорились что мы продолжим обсуждение в тех же рамках. Мириам Гарсиа Феррер, сотрудница ЕК

Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна.

Фото и видео: European Commission