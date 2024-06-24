Страны ЕС достигли соглашения по использованию прибыли от активов РФ для Украины

Аджа Лябиб рассказала о том, что члены ЕС смогли договориться друг с другом.

Страны - члены Европейского союза достигли между собой соглашения по использованию прибыли от российских замороженных активов, которые регион отправит для оказания военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделала руководитель внешнеполитического ведомства Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями, чтобы освободить прибыль от активов. Аджа Лябиб, глава МИД Бельгии

МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня.

Фото и видео: European Commission