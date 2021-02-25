Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Также известно, что оппозиционеры стали вставать в дверях вагонов поездов метро — что частично парализовало работу метрополитена.
В данный момент полиции удалось освободить проезжую часть на некоторых улицах.
Ранее Армения заинтересовалась наращиванием боевого потенциала, а также усилением 102-ой военной базы России. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил министр обороны Еревана Вагаршак Арутюнян. Чиновник пояснил, что правительство занимается данным вопросом в связи с тем, что база входит в Объединенную группировку войск вооруженных сил.
Видео: YT / Yerevan Today Live
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