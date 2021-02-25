Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Также известно, что оппозиционеры стали вставать в дверях вагонов поездов метро — что частично парализовало работу метрополитена.

В данный момент полиции удалось освободить проезжую часть на некоторых улицах.

Ранее Армения заинтересовалась наращиванием боевого потенциала, а также усилением 102-ой военной базы России. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил министр обороны Еревана Вагаршак Арутюнян. Чиновник пояснил, что правительство занимается данным вопросом в связи с тем, что база входит в Объединенную группировку войск вооруженных сил.

Видео: YT / Yerevan Today Live